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İstanbul emniyetinden 'Huzur İstanbul' denetimi

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#İstanbul#Huzur Operasyonu#Polis Denetimi
İstanbul emniyetinden Huzur İstanbul denetimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 01:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında tur tekneleri ve yatlarda denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan bir yata 25 bin lira ceza yazıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'İstanbul Huzur' denetimi yaptı. Denetim kapsamında Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise İstanbul Boğazı'nda bulunan yatları denetledi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. 20.00'da başlayan denetimler kapsamında Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik arandı. 

İstanbul emniyetinden Huzur İstanbul denetimi

YATLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul Boğazı'nda bulunan yatları denetledi. Yatlarda bulunması gereken evrakları kontrol eden ekipler, yatta bulunması gerekenden fazla yolcusu bulunan bir yata 25 bin lira ceza yazdı.

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İstanbul emniyetinden Huzur İstanbul denetimi

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#İstanbul#Huzur Operasyonu#Polis Denetimi

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