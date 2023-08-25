İstanbul emniyetinden 'Huzur İstanbul' denetimi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'İstanbul Huzur' denetimi yaptı. Denetim kapsamında Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise İstanbul Boğazı'nda bulunan yatları denetledi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. 20.00'da başlayan denetimler kapsamında Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik arandı.

YATLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul Boğazı'nda bulunan yatları denetledi. Yatlarda bulunması gereken evrakları kontrol eden ekipler, yatta bulunması gerekenden fazla yolcusu bulunan bir yata 25 bin lira ceza yazdı.

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