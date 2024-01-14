İstanbul Emniyetinden 50 noktada denetim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler'de denetim yapıldı.

Denetim kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Taksim'de yapılan denetimler sırasında çevredekileri rahatsız eden, bazı kişileri darbeden bir kişi Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.