İstanbul Emniyet Müdürlüğü: İfadeler üzüntüye sebebiyet vermiştir

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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 05.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan Çin Konsolosluğu önünde toplanan bir grup şahıs tarafından, izinsiz gösteri yapmak amacıyla yol kapatılmak istenmiştir. İzinsiz gösteri yapmak amacıyla toplanan grubun yol kapatma girişimi güvenlik güçlerimizce önlenmiştir. Gruba yapılan ikazlar sırasında kullanılan bazı ifadeler yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş ve kastı aşmıştır. Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır. Gösteri yasağı hatırlatması ve tedbir her ne kadar vazifemiz ise de kullanılan ifadeler üzüntüye sebebiyet vermiştir. Konu ile ilgili çalışmalar hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN SOYLU: ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDEKİ OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'deki ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU önündeki eylemcilerle polis arasında yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Bakan Soylu, paylaşımında "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür. Elbette ki her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızın titizliği bu yüzdendir. Ancak güvenliği sağlarken kullanılan bazı ifadeler, kastı aşmıştır. Böylesi hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerde hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.