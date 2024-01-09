İstanbul buz kesti! Kar yağışı için tarih belli oldu... Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni tahmin

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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile bugün hava sıcaklıklarında sert düşüş yaşandı. İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı görülürken bazı bölgelerde de karla karışık yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe uyarı gelmişti. İstanbul'da, kent genelinde kar yağışının olup olmayacağı ise merak konusu... CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, bugünkü CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da etkili olacak olan ikinci soğuk hava dalgasında, kent genelinde kar görüleceğini ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çok soğuk bir hava var. 10 derecelik düşüş var bugün. Şu an 3-4'ye kadar düşmüş durumda sıcaklık. Ege Bölgesi'nde, Antalya, Adana civarında kuvvetli yağmur var. İstanbul'da kar yok. Kapıya kadar gelecek. Tekirdağ'a kadar gelecek ama kapıdan girmeyecek. Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yapabilir. Bu bölgelerde kar var. Anadolu'da kar var. Ankara'da gündüz karla karışık yağmur var. İzmir'de su baskını tehlikesi var. Ankara'da gece sıfır dereceye düşecek bir sıcaklık var.

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CUMA GÜNÜ GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN KAR GÖRÜLEBİLİR

Şu anda kuvvetli poyraz var İstanbul'da. Kuzey Ege'de ve Marmara'da etkili olacak bu poyraz. Zaman zaman fırtına şeklinde esecek. saatteki hızı 70 kilometreyi aşabilecek. Cuma akşamı gelebilecek yeni bir sistem var. Cuma günü gündüz sıcaklığı 4 dereceye kadar düşüp kar gelir.

İstanbul içerisinde bu sistem kar yapacak. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde, doğusunda etkili olacak. Buna İstanbul da dahil olmak üzere cuma ve cumartesi günü kar görebiliriz. Ayın 11'inde yağış doğu Anadolu'ya çekiliyor. 12'sinde yok ama 12'si akşamından itibaren bu sistem gelecek.

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Sarı kodlu uyarı verilen iller sırasıyla şu şekilde: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova



YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.

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RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa’nın kuzey ve batı, Balıkesir’in güney ve batı ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz’de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, Antalya’nın doğusu ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmin haritası ise aşağıdaki gibi: