İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: Genel başkanımız irtibata, diyaloğa açık birisi

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de Filenin Sultanları Öğrenci Yurdu'nun açılışına katıldı. İmamoğlu, programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Kurultay süreci geride kaldı, yerel seçim çalışmalarına başladınız mı?' sorusuna cevap veren İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tabii ki topyekûn bütün yol arkadaşlarımızla beraber odağımız artık yerel seçim. Bu konuda zaten çok yoğun çalışmalarımız var. İstanbul'un kabiliyetleri üzerinden başta İstanbul ve 39 ilçesi olmak üzere Türkiye'nin her noktasına dair fikrimiz, analizlerimiz, etütlerimiz var. Şimdi tümden bunları elbette ki siyasi olarak Genel başkanımızın liderliğinde orada kurulacak sistem ve düzene de entegre ederek paylaşacağız. Realist, akılcı, mantıklı tabii ki kazanacak ama aynı zamanda iyi yönetecek içerikli. Sosyal demokrat belediyeciliğin tüm unsurlarını taşıyan, insanları kapsayan, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan dolayısıyla taban ittifakı odaklı ama İstanbul'da İstanbul ittifakı ama başka bir şehirde o şehrin ittifakını oluşturacak kabiliyete ve karaktere sahip ama adaylaşmalardan ama söylemlere varıncaya kadar iddiayla söylüyorum Türkiye Cumhuriyet tarihinin en iddialı yerel seçim hazırlığını ortaya koyacak olan ekip olacağız. Ben halkımızın da bunun karşılığını bize vereceğini düşünüyorum. Çok kararlıyız, çok heyecanlıyız, enerjimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"YENİ MÜZAKERELERİN, YENİ BULUŞMALARIN SÖZ KONUSU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kurultay'da değişimin gerçekleşmesiyle beraber ittifaklar hakkında düşüncelerini açıklayan İmamoğlu, "Ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum. Yani biz zaten toplumsal ittifakı savunurken bunun içerisindeki siyasi görüşleri ya da siyasi paydaşları asla yok saymayarak bunu söyledim. Bunun mümkün olacağını, müzakerenin, istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum ve inanıyorum. Toplumsal bütünlük, kabiliyetli bir yönetim anlayışı ve kazanan bir muhalefet olma adına buna her muhalif görüşün ve partinin ilgi duyacağını düşünüyorum. Bu kapsamda Genel Başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi de irtibata, diyaloğa açık birisi başından beri. Ben bu yönüyle de yeni müzakerelerin, yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin liderliğini yapmak zorunluluğu vardır. Bu illa siyasi partiler üzerinden olmayabilir. Toplumsal bir muhalefetin liderliğinden de bahsediyor olabiliriz. İş birliği içerisinde anlamlı, akılcı bir siyasi ittifakın olabileceği ihtimalini altına dip not olarak düşüyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

"ASLINDA DOĞALLIĞI VE DOĞRUSU 4 AY KALA ADAYLIKLARIN BELLİ OLMUŞ OLMASIYDI"

'Değişim rüzgarının ilçe belediyelerinde aday seçimlerine etkisi olacak mı' sorusuna cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Adaylaşmalarla ilgili takdir edersiniz ki ben yetkili bir insan değilim. Bizim kurullarımız var. Parti meclisi ki parti meclisi üyelerinden biri de burada. Dolayısıyla o kurulların işine karışmak haddimize değil ama tabii ki İstanbul'un özellikle analizi şehir, ilçe ilçe yapılmalı. Bu ilçe analizlerinde oraya uygun karakter, oraya uygun kişilik bunun prensipleri, detayları ele alınmalı. Daha önce bunun kısmen yapıldığı yerler oldu ve başarıya erişti. Daha başarılı olabileceği, analizlerin teknik olarak yapıldığında bize ışık tutacağını görüyorum. Tabi ki bunun bizim partimiz bünyesinde demokratik metotlarının da destekleyici hale getirmek lazım. Çift yönlü bakarak, tabii bir handikabımız kısa bir zaman kaldı. Bugün bu ayı böyle bir hazırlık ayı gibi düşünürsek 4 ayımız kaldı. Aslında doğallığı ve doğrusu 4 ay kala adaylıkların belli olmuş olmasıydı. Bu bakımdan hızlı hareket, analiz birçok şeyi bir araya getirerek sürecin toparlanması ve parti meclisimizin en doğru kararları almasını diliyorum ve bu konuda da biz destekleyeceğiz, önerilerimiz de olacak. İstanbul İl Başkanlığı olsun, muhtemelen onların da çalışmaları olacak. Büyükşehir belediyesinin teknik analizleri, saha analizleri var. Onların da destekleyici unsurlar olacağını görüyorum" dedi.

Haberin Devamı

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA CEVAP VERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden 'İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıyayken, İstanbul'la ilgisi kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi Eş Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'dan kurtulsam da Genel başkan olsam havası içerisinde İstanbul'u terk etmiş.' açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, "İçinde bir tek doğru kelime var, oda tam doğru söylenmemiş. Susuzluk değil, kuraklık söz konusu. Henüz bir susuzluk yok, teşekkür ederim" cevabını verdi.

"TÜM HEYECANLARIYLA SEÇİME, SANDIĞA HAZIR OLSUNLAR"

Kurultaydaki değişimle CHP seçmenine iletmek istediği bir mesaj olup olmadığı sorulan İmamoğlu, "Tüm heyecanlarıyla seçime, sandığa hazır olsunlar. Ülkede demokrasinin, barışın, huzurun teminatı olacak bir yerel seçime gidiyoruz. Büyük bir sorumluluğumuz var. En büyük sorumlulukta şu an da neredeyse 360 derece etrafımızı sarmış olan pırlanta gibi gençlerimize karşı. Onlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için hiç görmedikleri kadar çok çalışacak, neferler olarak biz yola çıktık. Onlarda aramıza katılacaklar ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de yerel seçimi demokrasi, birlik, beraberlik, huzur ve barış kazanacak. Onun da adı biz olacağız, Cumhuriyet Halk Partisi olacak" ifadelerini kullandı.