İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: Çatışmanın son bulması bütün dünyanın sorumluluğudur

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Mega Şehirler Zirvesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Metropolis Başkanı ve Kolombiya'nın Başkenti Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez'in ev sahipliğinde Artİstanbul Feshane'de düzenlendi. "Uygun fiyatlı mega şehir hizmetleri için sürdürülebilir finans" ana temasıyla düzenlenen zirveye Buenos Aires, Lahore, Sao Paulo, Guangzhou, Ho Chi Min City, Dhaka, Bağdat'ın da belediye başkanları ve temsilcileri katıldı. Floransa, Ramallah ve Barcelona'dan da konuk katılımcılar zirvede yer aldı.

"BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENMELİYİZ"

Açılış konuşması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyada ilk kez gerçekleştirilmekte olan Megaşehirler Zirvesi’ne İstanbul’da ev sahipliği yapmak bizim için heyecan verici. Hem ölçek olarak büyük hem de nüfus olarak yoğun olan megaşehirler, aynı ülke içinde bulundukları diğer şehirlerden çok farklı yapılara ve dinamiklere sahip" dedi. İmamoğlu, İstanbul olarak gelecek vizyonunu belirlerken ekonomiden ekolojiye, mülteci krizinden gıda güvenliğine, konut sorununa ve büyük ölçekli sorunlara karşı konumlandıklarının altını çizdi. İmamoğlu, "16 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’de hiçbir şehre benzemeyen İstanbul, riskleri ve fırsatlarıyla, sorunları ve çözümleriyle daha çok Bogota’ya, Guangzhou’ya, Lahore’a benziyor. Bu yüzden ortak sorunlarımızı konuşmalı ve çözümleri için işbirliği ve dayanışma içinde olmalıyız. Birbirimizden öğrenmeliyiz" dedi.

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"MEGA ŞEHİRLERİN ÇOĞALMASI DÜNYANIN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Mega şehirlerin sayılarının günümüzde 40’ı aştığı ifade eden Ekrem İmamoğlu, "50 yıl önce İstanbul sadece 1.5 milyonluk bir şehirdi. Bugün ise 16 milyonu aştı. Bu sayıya geçici koruma altındaki Suriyeliler dahil değil. 2022 verilerine göre, İstanbul’un Türkiye işgücündeki payı yüzde 20, ihracattaki payı yüzde 50, ithalattaki payı ise yüzde 54.6’dır. Mega şehirlerin sayıca çoğalması, kapladıkları kentsel alanın genişlemesi ve insan sayısı olarak artması bugün dünyanın dengelerini de değiştiriyor. Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine dair somut adımlar atmaya çalışırken, mega şehirlerin ölçeği bu çözüm önerilerinde mutlaka dikkate alınmak zorunda. Maalesef toplantılarda mega şehirlerin durumları gözönüne alınmadan kararlaralınıyor ve uygulamaları bekleniyor. Nüfusu birkaç yüz bin olan kentlerin karbon emisyonunu 2030 yılına kadar azaltmaları, İstanbul gibi bir mega şehirden elbette daha kolaydır. Bu nedenle, mega şehirler olarak biraraya gelmek artık bir gereklilik. Bu zirveyi planlarken de birlikte hareket ettik ve pek çok megaşehrin görüşlerini aldık. Bundan sonra da aramızda oluşan kapsayıcı ve yapıcı bir diyalog ve işbirliğinin devamı çok önemli" şeklinde konuştu.

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"SİVİLLERE KARŞI SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

İsrail ve Filistin arasında tırmanan şiddetle ilgili de konuşan İmamoğlu, "Bu vesileyle, dün Filistinliler ve İsrailliler arasındaki şiddetin tırmanmasından duyduğum büyük üzüntü ve endişeyi ifade etmek istiyorum. Bugün misafirimiz olarak aramızda Ramallah Belediye Başkanı da bulunuyor. Kendisiyle dün akşam uzun uzun konuştuk. Filistin sorununun ne kadar derin ve karmaşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çatışmada sivillerin hedef alınması bizi çok derinden üzdü. Hangi taraftan gelirse gelsin sivillere karşı saldırılar kabul edilemez. En yakın zamanda diyalog yoluyla kalıcı ve adil bir çözümün bulunması için hep birlikte çalışalım. İnsanlığın en eski yerleşim alanlarından birisi olan bu coğrafyadaki bu çatışmanın son bulması, bütün dünyanın sorumluluğudur. Bu konuda bizler de bu sorumlulukta en üst seviyede görev almaya hazır bir milletiz" dedi.

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"KENTLER DEĞİŞİMİ KUCAKLAMALI"

İmamoğlu’nun ardından söz alan Metropolis Başkanı ve Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez ise mega şehirlerin ortak sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili görüşlerini aktardı. Lopez, sadece Filistin ve İsrail de değil tüm dünyada barış sağlanmasının önemli olduğunu, aksi takdirde refahı hiçbir yerde oluşturulamayacağını ifade etti. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise konuşmasına, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nı kazanan Türk Milli Takımı’nı tebrik ederek başladı. Nardella, "Bu zaferde İtalyan katkısı da var. Çünkü takımın koçu İtalyan; Santerelli. Dolayısıyla spor, burada birlikte yürüyebileceğimiz muhteşem bir alan açıyor bize, değil mi? Ortak değerlerimiz spor üzerinden ortaya çıkıyor" dedi. Kentlerin değişimi kucaklamasını belirten Nardella, "Burada değişmeyen tek şey, değişimdir. Değişim kaçınılmaz ve kentler bunu gayet iyi biliyor. Eğer sağ kalmak istiyorsan, ayakta kalmak istiyorsak yüzyıllar boyunca, kentler ve topluluklar, değişimi kucaklamalı. ‘Uluslar ya da hükümetler gider, ama kentler kalır’ diyoruz. Tarihte hep böyle olmuş. Olan şey bu. Bugün İstanbul'dayız. Yüzyıllar boyunca devam eden değişimi, imparatorlukları, kültürü bunları İstanbul'dan daha güzel neresi ifade edebilir ki. İstanbul hala burada, Floransa gibi, Paris gibi, Roma gibi, Bogota gibi ve dünyanın başka kentleri gibi" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Kolombiya Üniversitesi Profesörü Jeffrey Sachs çevrimiçi sunum gerçekleştirdi. Paneller Şangay Tongji Üniversitesi Profesörü Richard Hsu’nun moderatörlüğüyle başladı. (DHA)