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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum, Ãœmraniye mitinginde konuÅŸtu. Mitingdeki coÅŸkuya deÄŸinerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan Kurum, â€˜â€™Ãœmraniye bugÃ¼n yine heyecanlÄ±. Sizlerle kucaklaÅŸmak ne gÃ¼zel. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z. Ä°yi ki bizim yol arkadaÅŸÄ±mÄ±zsÄ±nÄ±z. Bizi bir kardeÅŸiniz, bir evladÄ±nÄ±z gibi baÄŸrÄ±nÄ±za bastÄ±nÄ±z. Allah hepinizden razÄ± olsun. Åžu manzara, ÅŸu tablo ne muhteÅŸem bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼. Ä°stanbul artÄ±k kararÄ±nÄ± vermiÅŸ. Ãœmraniye artÄ±k kararÄ±nÄ± vermiÅŸ. BugÃ¼n bu coÅŸku bize 31 Martâ€™Ä±n mÃ¼jdesini veriyor. Bu heyecan â€˜Yeniden Ä°stanbulâ€™ diyor. Ãœmraniye, Ä°stanbulâ€™un muradÄ± diyor. Ãœmraniye â€˜SaÄŸlam Adam Murat Kurumâ€™ diyor. Eser adamÄ± Murat Kurum diyor. GerÃ§ek belediyecilik diyorâ€™â€™ dedi.

"ÅžÄ°MDÄ° REZERVASYON YAPIYORLAR; HANGÄ° TATÄ°L BELDESÄ°NE GÄ°TSEK DÄ°YE"

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AdaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren aÅŸkla, ÅŸevkle, bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla Ä°stanbulâ€™u ayaÄŸa kaldÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kurum, "Ä°stanbulâ€™un beÅŸ yÄ±llÄ±k fetret devrini bitirmek iÃ§in 90 gÃ¼ne yakÄ±ndÄ±r sahadayÄ±z. Nereye gitsek bu sevgiyi gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu heyecan 31 Martâ€™ta birilerini rahatsÄ±z ediyor. Birileri telaÅŸlÄ±. Åžimdi rezervasyon yapÄ±yorlar; hangi tatil beldesine gitsek diye. Uzun bir sÃ¼re tatile gÃ¶ndereceÄŸiz"Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"Ä°STANBULâ€™UMUZU ASLA KENDÄ° KADERÄ°NE TERK ETMEYECEÄžÄ°Z"

Ä°stanbulâ€™a dair hayalleri olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kurum, "Hayallerimizin olduÄŸu bu aziz ÅŸehre hizmetkar olmak iÃ§in yollardayÄ±z. Biliyoruz ki, ancak samimi hayaller, ancak gÃ¶nÃ¼lden kurulan hayaller muradÄ±na kavuÅŸur. Åžimdi bu kardeÅŸinizin, Murat Kurumâ€™un da bir hayali var. Ã–yle bir Ä°stanbul hayal ediyoruz ki, hiÃ§bir hanemizde deprem endiÅŸesi kalmayacak, bÃ¼tÃ¼n yuvalarÄ±mÄ±z gÃ¼venli hale gelecek. Ã–yle bir Ä°stanbul hayal ediyoruz ki, trafik Ã§ile olmaktan Ã§Ä±kacak. Ã–yle bir Ä°stanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarÄ±nÄ±n huzur ve gÃ¼venle dolduÄŸu, genÃ§lerin geleceÄŸe umutla baktÄ±ÄŸÄ±, kimsenin kendini yalnÄ±z hissetmediÄŸi bir Ä°stanbul. Size sÃ¶z veriyoruz. Biz Ä°stanbulâ€™umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceÄŸiz. Milletimizin her anÄ±nda hep yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. 39 ilÃ§esi 964 mahallesi iÃ§in milletimize verdiÄŸimiz sÃ¶zleri tutacaÄŸÄ±z. Bu sÃ¶z, onlarÄ±n verip de tutmadÄ±klarÄ± sÃ¶zlere benzemez. Bu sÃ¶z, eser adamlarÄ±nÄ±n sÃ¶zÃ¼dÃ¼r. Bu sÃ¶z, saÄŸlam adamlarÄ±n sÃ¶zÃ¼dÃ¼r, bu sÃ¶z Murat Kurum sÃ¶zÃ¼dÃ¼r"Â dedi.

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"Ä°STANBULâ€™UN KAYNAKLARINI BALYA BALYA KENDÄ° Ä°KBALLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N DAÄžITTILAR"

Ä°stanbulâ€™un iÅŸ bilmez bir yÃ¶netimin elinde huzursuz ve mutsuz olduÄŸuna vurgu yapan Murat Kurum, â€˜â€™Ã‡Ã¼nkÃ¼ geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 5 yÄ±lda Ä°stanbul, liyakatsizliÄŸin kurbanÄ± oldu. BeceriksizliÄŸe mahkÃ»m edildi. Maalesef Ä°stanbul unutuldu. Bu ÅŸehri depreme hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z dediler, tek bir Ã§ivi Ã§akmadÄ±lar. Reklama, algÄ±ya ayÄ±rdÄ±klarÄ± bÃ¼tÃ§eyi depreme ayÄ±rmadÄ±lar. UlaÅŸÄ±m sorununu Ã§Ã¶zeceÄŸiz dediler, tam bir Ã§ileye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ler. Bu aziz milletin kaynaklarÄ±nÄ± kendi partilerini dizayn etmek iÃ§in Ã§arÃ§ur ettiler. Ä°stanbulâ€™un kaynaklarÄ±nÄ±, yetimin hakkÄ±dÄ±r demeden balya balya kendi ikballeri iÃ§in daÄŸÄ±ttÄ±lar. Ãœstelik bunu da yÃ¼zleri kÄ±zarmadan savundular. Yetmedi. Ä°srafÄ± bitirdik dediler, en bÃ¼yÃ¼k israfÄ± yaptÄ±lar. Ä°srafÄ± bitirdik deyip tabelalara 500 milyon harcadÄ±larâ€™â€™ sÃ¶zleriyle kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m, ulaÅŸÄ±m ve israf Ã¼zerinden mevcut Ä°BB yÃ¶netimini eleÅŸtirdi.

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"KADINLARIMIZ ARASINDA AYRIMCILIK YAPTILARâ€™"

CHP'li Ä°BB yÃ¶netimini Ä°stanbullularÄ± Ã¶tekileÅŸtirmekle suÃ§layan Kurum, eleÅŸtirilerine ÅŸÃ¶yle devam etti: "KadÄ±nlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda bile ev hanÄ±mlarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nlar diye ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±lar. SandÄ±kta Ã§okta beklemedikleri o gece rÃ¼ya gÃ¶rdÃ¼kleri rÃ¼yayÄ± yaÅŸatacaÄŸÄ±z. Binlerce kadÄ±n emekÃ§imizin ekmeÄŸiyle oynadÄ±lar, iÅŸlerine son verdiler. Verdikleri hiÃ§bir sÃ¶zÃ¼ yerine getirmediler. 100 bin konutu, metro hatlarÄ±nÄ±, megabÃ¼sleri, HIZRAYâ€™Ä± unuttular. Bu millete yalan sÃ¶ylediler. Bu milleti kandÄ±rdÄ±lar, bu milleti aldattÄ±lar. Hala da aldatmaya devam ediyorlar. Hala aldatmaya da devam ediyorlar.Â Bir algÄ± siyaseti tutturmuÅŸlar oradan gidiyorlar. arkadaÅŸ o sahne bitti o film bitti, sen yeni bir film yaz, yeni bir senaryo yaz, senin masken dÃ¼ÅŸtÃ¼. 2019â€™daki kampanyalarÄ±nda geldiler, konuÅŸtular, vaad ettiler, oyunuzu isteyip gittiler. Dediler ki her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zel olacak Åžu Ãœmraniyeâ€™de Ä°stanbul da gÃ¼zel olan bir ÅŸey var mÄ±? YÃ¼zlerce vaat verdiler; makamlarÄ±na oturur oturmaz da hepsini unuttular"

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"SADECE BÄ°RKAÃ‡ GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDE VÄ°LLA VÄ°LLA BÃœYÃœYEN BÄ°R ZENGÄ°NLÄ°K GÃ–RDÃœK"

Cumhuriyet Halk Partili Ä°BB BaÅŸkanÄ±nÄ±n mal beyanÄ±nda gÃ¶stermediÄŸi villalara da deÄŸinen Kurum, "Biz deprem bÃ¶lgesinde afetzede kardeÅŸlerimiz iÃ§in kat kat saÄŸlam konutlar yaparken, bunlar dÃ¶rt saat boyunca saya saya bitiremedikleri, balya balya para kuleleri yaptÄ±lar. Biz de afette milletimizin evini yapÄ±yorduk. Devlete, millete mal beyanlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar, sonra bir baktÄ±k, bir sÃ¼re sonra 1 buÃ§uk milyar liralÄ±k yepyeni mallar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Sen mal beyanÄ±nda 1 buÃ§uk milyarlÄ±k malÄ± Ä°stanbullulardan niye sakladÄ±n? Biz afet bÃ¶lgesindeki kardeÅŸlerimizin yaralarÄ±nÄ± sayarken bunlar kendi konforlarÄ± iÃ§in burada villa inÅŸaatlarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yormuÅŸ. Sadece birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde villa villa bÃ¼yÃ¼yen bir zenginlik gÃ¶rdÃ¼k. Bir buÃ§uk milyar liralÄ±k malÄ± Ä°stanbullu hemÅŸerilerimizden niye saklarsÄ±n ya? Niye aÃ§Ä±klamazsÄ±n? Yine, biz afet bÃ¶lgelerinde milletimize villa konforunda kÃ¶y evleri inÅŸa ederken, bunlar kendi konforlarÄ± iÃ§in yan yana villalar yaptÄ±lar. Ama siz hiÃ§ endiÅŸe etmeyin. Biz onlarÄ±n savurduÄŸu paralarÄ±, Ä°stanbulâ€™un projelerinde kullanacaÄŸÄ±z. OnlarÄ±n siyasi kariyeri iÃ§in ayÄ±rdÄ±klarÄ± kaynaklarÄ± biz Ä°stanbulâ€™a harcayacaÄŸÄ±z. Ä°stanbulâ€™un hakkÄ±nÄ±, Ä°stanbulâ€™a teslim edeceÄŸiz. Ä°stanbulâ€™un kaynaklarÄ± yeter ama Ä°stanbul iÃ§in kullanÄ±rsan, Ä°stanbul iÃ§in harcarsan, Ä°stanbul iÃ§in emek verirsen. Ama sen bu gÃ¼cÃ¼ rant olarak gÃ¶rÃ¼p, orada kapalÄ± kapÄ±lar arkasÄ±nda burayÄ± herkese peÅŸkeÅŸ Ã§ekmeye kalkarsan olmaz. Ä°stanbul o zaman Ã¼zÃ¼lÃ¼r iÅŸte. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yÄ±llarÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± inÅŸallah 3 gÃ¼n sonra soracak. SandÄ±k milletin mahkemesidir, sandÄ±k gÃ¼nÃ¼ hesap gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte o gÃ¼n 31 Mart gelecek, sandÄ±k gelecek, hesap kesilecek. TÃ¼m bunlarÄ±n hesabÄ±nÄ± sandÄ±kta sormaya hazÄ±r mÄ±yÄ±z?"Â dedi.

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"GELÄ°N 31 MARTâ€™TA Ä°STANBULâ€™UN GELECEÄžÄ°NE SAHÄ°P Ã‡IKALIM"

Ä°stanbullularÄ±n 31 Mart zaferine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Murat Kurum, "Bu omuzlara kutlu bir sorumluluÄŸu yÃ¼klediniz. Bu Ã¶yle bir sorumluluk ki; bizi daima kapÄ±nÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde, dizinizin dibinde bulacaksÄ±nÄ±z. Bizi arayanlar dÃ¼n nasÄ±l AdÄ±yamanâ€™Ä±n yollarÄ±nda, Gaziantepâ€™in yollarÄ±nda bulduysa, yarÄ±n bizi Fikirtepeâ€™de, KirazlÄ±tepeâ€™de, Tozkoparanâ€™da bulacaksÄ±nÄ±z. DÃ¼n bizi nasÄ±l MaraÅŸâ€™Ä±n, Hatayâ€™Ä±n, Gaziantep'in dar sokaklarÄ±nda bulduysanÄ±z, yarÄ±n SarÄ±yerâ€™de, BeÅŸiktaÅŸâ€™ta, KadÄ±kÃ¶yâ€™de bulacaksÄ±nÄ±z.Â Depremde gÃ¼zel Ä°zmirâ€™imizde, BayraklÄ±â€™da bulduysanÄ±z, ElazÄ±ÄŸâ€™da Malatyaâ€™da bulduysanÄ±z; ÅŸimdi de AvcÄ±larâ€™da, Ã‡atalcaâ€™da, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmeceâ€™de bulacaksÄ±nÄ±z. Bizi arayanlar dÃ¼n nasÄ±l yangÄ±nlarda Antalyaâ€™da, MuÄŸlaâ€™da, Manavgatâ€™ta bulduysa yarÄ±n da KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de, BaÄŸcÄ±larâ€™da, GÃ¼ngÃ¶renâ€™de bulacaksÄ±nÄ±z"Â sÃ¶zleriyle konuÅŸmasÄ±na devam etti.

Ä°stanbulâ€™un geleceÄŸi iÃ§in mÃ¼cadele ettiklerini belirten Kurum, "Bu mÃ¼cadeleyi hep birlikte verelim. Gelin 31 Martâ€™ta Ä°stanbulâ€™un geleceÄŸine sahip Ã§Ä±kalÄ±m. 31 Martâ€˜ta Ä°stanbulâ€™daki deprem endiÅŸesini bitirelim. Ä°stanbulâ€™da tek bir riskli yapÄ± kalmayÄ±ncaya kadar bu mÃ¼cadeleyi verelim. 31 Martâ€™ta trafik Ã§ilesini bitirelim. 31 Mart geldiÄŸinde Ä°stanbulâ€™un geleceÄŸine sahip Ã§Ä±kalÄ±m. Trafik Ã§ilesini bittiÄŸi, Ä°stanbulâ€™un sokaklarÄ±nÄ±n huzur ve gÃ¼ven dolduÄŸu yarÄ±nlar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Ãœmraniyeli kardeÅŸlerimizle, genÃ§lerimizle birlikte el ele verelim. Bu kardeÅŸiniz bundan Ã¶nce nasÄ±l sokakta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ysa, bakanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca 81 ile 500 ziyareti yaptÄ±. Orada aylarca vatandaÅŸÄ±yla el ele tutuÅŸtu. Yine inÅŸallah 31 Mart akÅŸamÄ± Ä°stanbul'un hem baÅŸkanÄ± olacak, hem kardeÅŸi olacak, hem evladÄ± olacaÄŸÄ±z. 31 Mart akÅŸamÄ± Ä°stanbulâ€™un hem baÅŸkanÄ±, hem kardeÅŸi hem de evladÄ± olacaÄŸÄ±z"Â dedi.

"TÃœRKÄ°YE YÃœZYILININ Ã–NSÃ–ZÃœNÃœ Ä°STANBULâ€™DAN YAZACAÄžIZ"

31 Mart akÅŸamÄ± bir zafer kazanacaklarÄ±nÄ± ifade eden Kurum, "Saatleri ayarladÄ±nÄ±z deÄŸil mi? Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum. Hep birlikte mutlu olacaÄŸÄ±z. TÃ¼m Ä°stanbul sevinecek, tÃ¼m TÃ¼rkiye sevinecek. Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±â€™nÄ±n Ã¶n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ Ä°stanbulâ€™dan yazacaÄŸÄ±z. Ä°stanbulâ€™dan TÃ¼rkiye yÃ¼zyÄ±lÄ±na yÃ¶n vereceÄŸiz, kaderimizi belirleyeceÄŸiz ve hep birlikte mutlu gÃ¼zel gÃ¼nlere kavuÅŸacaÄŸÄ±z. 31 Mart'ta yeniden Ä°stanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta Ä°stanbul'da Ä°stanbul'un her sokaÄŸÄ±nda, her evinde Ä°stanbul'un muradÄ± diyecek miyiz?" sÃ¶zleriyle konuÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

Mitinge Kurumâ€™un yanÄ± sÄ±ra AK Parti Ãœmraniye Belediye BaÅŸkanÄ± ve AdayÄ± Ä°smet YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Ãœmraniye Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Salim Ã‡etinkaya, MHP Ãœmraniye Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Seyfi SÃ¶nmez, milletvekilleri veÂ Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.