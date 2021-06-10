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Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR -Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nın rengi değişti

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İstanbul Boğazı'nın rengi değişti

ÜSKÜDAR Beylerbeyi'nden İstanbul Boğazı'na akan kanal denizin rengini değiştirdi.

Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nın hemen yanında bulunan kanaldan İstanbul Boğazı'na akan su denizin rengini değiştirdi. Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi. Sahildekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahildeki bazı kişiler ise balık tutmaya devam etti. Balık tutmak için geldiğini söyleyen Ahmet Akça, "Kanalizasyon bağlantı çalışması var yukarıda. Burası hep böyle" diye konuştu.

 

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