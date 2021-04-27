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Haber Giriş: 27.04.2021 - 19:09 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD gemisi Karadeniz'e açıldı

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İstanbul Boğazı’ndan geçen ABD Donanması’na ait, 753 borda numaralı sahil güvenlik gemisi "USS Hamilton" Karadeniz’e açıldı.

Marmara Denizi'nden saat 17.30’da İstanbul Boğazı’na giriş yapan ABD Donanması’na ait, 753 borda numaralı "USS Hamilton" adlı sahil güvenlik gemisi saat 18.25’te Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altından geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı. Geminin Boğaz'dan geçişine Türk Silahlı Kuvvetleri botu eşlik etti. Güverteye çıkan ABD askerlerinin cep telefonları ile görüntü almaları kameralara yansıdı.

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