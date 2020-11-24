İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis havadan fotoğraflandı

İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oldu. Etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı. Yoğun sisin etkili olduğu İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü zaman zaman tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar köprü üzerinde güçlükle ilerliyebildi. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul boğazında oluşan görsel şölen havadan fotoğraflandı. İstanbul boğazında etkili olan yoğun sis saat 10.30 civarlarında dağıldı.