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Gündem
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda sisten göz gözü görmedi

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İstanbul Boğazı'nda sisten göz gözü görmedi
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İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kimi cep telefonu fotoğraf çekerken kimisi de balık tuttu.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi.

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