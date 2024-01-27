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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Arıza
İstanbul Boğazında gemi trafiği askıya alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 21:56

İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisinden kaynaklanan nedenle; boğazdaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Arıza

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