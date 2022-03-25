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İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı

#Gemi#Kaza#İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı girişi Rumeli Feneri açıklarında, 99 metrelik kargo gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.  

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Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden Vectis Isle isimli kargo gemisi, Rumeli (Türkeli) Feneri’nin yaklaşık 10 mil açıklarında, balıkçı teknesi ile çarpıştı. Bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör ve bir bot olay yerine sevk edildi. Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaştığı ve daha sonra bulunamadığı öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi. 

İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bulgaristan’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan VECTIS ISLE isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-11, MEHMETÇİK  Römorkörlerimizle KEGM-6 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-11 Römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı

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#Gemi#Kaza#İstanbul Boğazı

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