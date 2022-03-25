İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı

Haberin Devamı

Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden Vectis Isle isimli kargo gemisi, Rumeli (Türkeli) Feneri’nin yaklaşık 10 mil açıklarında, balıkçı teknesi ile çarpıştı. Bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör ve bir bot olay yerine sevk edildi. Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaştığı ve daha sonra bulunamadığı öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

Haberin Devamı