İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranı yüzde 80'i geçti

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İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ederken ortalama doluluk oranı yüzde 80’i geçti. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 80.03 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar gerilemişti. İSKİ'nin istatistiklerine göre bir yıl önce aynı tarihte baraj doluluk oranı ortalaması yüzde 37.02 olarak ölçülmüştü.

KURUYAN İKİ BARAJ YENİDEN SUYLA DOLDU

İstanbul’un kuzeyinde bulunan Kazandere ve Papuçdere barajları da yeniden suyla doldu. İki barajda doluluk oranı yüzde 5’in altına kadar inmiş ve kullanım dışı kalmışlardı. Şu anda Kazandere Barajında doluluk oranı yüzde 75.91, Papuçdere Barajında ise yüzde 74.67 olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul'un barajlarının en dolu olanı yüzde 89.54 doluluk oranıyla Elmalı barajı oldu. Bu barajı yüzde 88.95 ile Ömerli barajı izledi. İSKİ verilerine göre şu anda doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 59,35 ile Sazlıdere barajı oldu.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları:

Elmalı Yüzde 89.54

Ömerli Yüzde 88.95

Darlık Yüzde 86.35

Alibeyköy Yüzde 70.49

Istrancalar Yüzde 65.45

Büyükçekmece Yüzde 75.84

Terkos Yüzde 82.46

Kazandere Yüzde 75.91

Sazlıdere Yüzde 59.35

Papuçdere Yüzde 74.67