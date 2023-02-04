Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul barajlarından 26 ton atık çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Atık#İstanbul#Baraj
İstanbul barajlarından 26 ton atık çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 11:53

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlarda suyun azalmasıyla ortaya çıkan atıkları temizledi.  476 personelle, Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında temizlik yapıldı. 1 hafta süren temizlik çalışmaları sonucu yaklaşık 26 ton atık toplandı.

Atıklar arasında sandalye, küvet, kayık, su deposu, şişme bot, mangal, araç lastiği gibi malzemelerin de bulunması dikkat çekti.   

İstanbul barajlarından 26 ton atık çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atık#İstanbul#Baraj

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğumun arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeli miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğumun arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeli miyim?

#Pijama Partisi