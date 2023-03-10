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İstanbul barajları alarm veriyor

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece#Baraj#Göl
İstanbul barajları alarm veriyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

İstanbul 'da kuraklıkla birlikte barajlardaki su oranı gözle görünür şekilde düştü.

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İl genelindeki barajlarda doluluk oranı yüzde 35.42 seviyelerine geriledi. Geçen yıl aynı dönemde doluluk seviyesi yüzde 83.48’di. Büyükçekmece Baraj Gölü de yaşanan kuraklığı net bir şekilde ortaya koydu. Gölde su metrelerce çekildi, doluluk oranı yüzde 30.94'e düştü. Büyükçekmece Gölü'nde geçen yıl bu aylarda doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü.

Geçen yıla kıyaslı Baraj gölünde yüzde 64’lük bir düşüş oldu. Bir kısmı tamamen kuruyan gölde, su gözle görülecek şekilde çekildi. Suyun çekilmesiyle gölün bazı noktalarında adacıklar oluştuğu görüldü. Göl çekildikçe içine atılan plastik su şişeleri, otomobil lastiği, ayakkabı, koltuk ve tekne parçaları görünmeye başladı.

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#Büyükçekmece#Baraj#Göl

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