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Haber Giriş: 01.06.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

İstanbul Avrupa Yakası 1 Haziran elektrik kesinti listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul Avrupa Yakası 1 Haziran elektrik kesinti listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek?
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bölgelerindeki elektrik kesintilerinin ne zaman düzeleceğini merak ediyorlar. Konu hakkında internette yapılan aramalarda bir çok semtte meydana gelen planlı veya arıza nedeniyle meydana gelen kesinti bulunuyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek.. İşte elektrik kesinti listesi ve elektrik kesintilerinin düzeleceği saatler

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