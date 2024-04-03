İstanbul Arnavutköy'de CHP'den itiraz

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Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul'da; Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda seçim sonuçlarına itiraz edildi. Arnavutköy'deki çok sayıda partili, ilçeye kurulan geçici seçim kurulu önünde toplandı. CHP'nin Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tekin Aras da kalabalığın toplandığı alana geldi. Burada vatandaşlara seslenen Aras, yaklaşık 250'ye yakın sandıkta usulsüzlük yapıldığını söyleyerek itiraz başvurusunda bulunduklarını ifade etti

Aras, konuşmasında, "Hep beraber irademize sahip çıkacağız. İstanbul'da emsal teşkil edecek birçok karar var. Gaziosmanpaşa'da, bizim ilçe seçim kuruluna sunduğumuz gerekçelerden çok daha az gerekçe olmasına rağmen tekraren oy sayımına gidildi. Biz de itirazda bulunduk. Oyların tamamının sayılmasını talep ediyoruz. 63 sandığın hangi sebepten geçersiz sayıldığı belirtilmemiş. Neden geçersiz olduğu belirtilmeyen ayrıca 26 sandık daha var. Hatalı oy girişlerinin yapıldığı yaklaşık 69 sandık var. Islak imzalı verilen tutanakların YSK'nın verileriyle uyuşmamazlığı var. Bu da yaklaşık 51 sandığa denk geliyor. Oy kaydırmanın olduğu yaklaşık 8 sandık var. Toplamı 250'ye yakın. Bu da yaklaşık 55 bin oya tekabül eder. Bunlar, seçim sonucunu değiştirmeye yeterli sayıdır. İtiraz süreci devam ediyor. Henüz bir karar çıkmadı. Bu bir demokrası yarışıdır. Adalete ve hukukun üstünlüğüne güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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Konuşmanın ardından Tekin Aras, polise yardımcı olunup sürecin evlerde takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak kalabalığın dağılmasını sağladı.