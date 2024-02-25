İstanbul adaylarının davet polemiği

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Banliyö trenlerinin seferden kaldırılmasıyla Sirkeci ile Kazlıçeşme arasındaki raylar atıl durumda kalmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu bölgede hem sosyal hayatı zenginleştirecek bir düzenlemeye gitti hem de nostaljik tren seferleri koydu. Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki raylı sistemin pazartesi günü yapılacak açılışına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.

EV SAHİBİ BAKANLIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da fotoğrafının bulunduğu bir davetiye hazırladı. Davetiyede, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun imzasıyla “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz ‘Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’ açılış törenine katılımızdan onur duyarız” ifadeleri yer aldı. Fatih Belediye Başkanlığı’ndan kendi ilçelerinde gerçekleştirilecek olan törenin davetiyesi, bilgilendirme amaçlı olarak protokol listesine gönderildi. Davetiyeler isme özel yazılmamıştı, bilgilendirme amacıyla gönderilmişti. Listede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyordu.

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İMAMOĞLU: DAVET EDİLDİM

İmamoğlu önceki gün Sancaktepe’de vatandaşlara hitabı sırasında törene davet edildiğini açıkladı. İmamoğlu, “İlk kez, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim” dedi.

KURUM: HAYALİ DAVETLER

Kurum dün İmamoğlu’nun açıklama yaptığı Sancaktepe’deydi. Kurum’a, İmamoğlu’nun törene davet edilmesi soruldu. O da böyle bir davet olmadığını belirterek, ‘Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Bakanımızla beraberdim, kendisine davet yapılmamış. Yine bir polemik ve plan, gündemi değiştirme peşinde. Polemiklerin cevabını 31 Mart’ta başkan alacak” dedi.

GÖRDÜĞÜM DAVETİYEYİ BİLİYORUM

- Murat Kurum’un bu açıklaması, Fatih’teki Belgradkapı Kara Surları’nın restore edilmesiyle ilgili törene katılan İmamoğlu’na soruldu. İmamoğlu şunları söyledi: “Yani bize bir davet yapıldı ama süreçleri pazartesi görelim bakalım. Ben Bakan’la görüşmedim. Gördüğüm davetiye kartını biliyorum. Davet etmek bizim kültürümüzdedir. Davete icabet etmek bizim kültürümüzde, inancımızda vardır. Yani bundan mutlu olan bir belediye başkan adayı. Çok acemi bir arkadaşmış. Birkaç haftada bütün acemiliğini ortaya dökmeye başladı. Allah akıl versin, başka bir şey demiyorum.”