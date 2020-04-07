İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara evlerinde ödenecek. Nisan ayının gelmesiyle birlikte işsizlik maaşlarını ne zaman alacaklarını merak eden vatandaşlar, konuya dair araştırmalarına hız verdi. İşte, 'İşsizlik maaşı ne zaman verilecek?' sorusunun yanıtı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,"İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara PTT çalışanları tarafından 6 Nisan'dan itibaren konutlarında teslim edilecek." dedi.

İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin de PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu ödemeler de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek. Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak."

Karaismailoğlu, PTT şubeleri önündeki kuyrukların tamamen bitirileceğine dikkati çekerek, söz konusu tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını kaydetti.

Vatandaşların da tedbiri elden bırakmamasını isteyen Karaismailoğlu, "Bizim onları düşündüğümüz kadar onlar da kendilerini ve sevdiklerini düşünmeli." dedi.