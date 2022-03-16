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İsrailli mafya babası İstanbul’da yakalandı

#İsrail#Omre Oda#İnterpole
İsrailli mafya babası İstanbul’da yakalandı

İsrail’in Kırmızı Bülten’le aradığı organize suç örgütü elebaşı 31 yaşındaki Omre Oda, Türk kız arkadaşıyla yaşadığı İstanbul’da yakalandı.

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Oda’nın 2017-2019 yılları arasında cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasarruf yasağı, güç kullanarak şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs, dolandırıcılık suçlarından hakkında İsrail’in 2019 yılında İnterpole başvurarak Kırmızı Bülten çıkardığı belirtildi.

Oda’nın İstanbul’da olduğuna yönelik bilgi alınmasının ardından İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde bir rezidansta Türk kız arkadaşı ile kaldığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Omre Oda yakalandı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Oda tutuklandı.

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#İsrail#Omre Oda#İnterpole

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