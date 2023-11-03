İsrail’e Gazze tepkisi: Bedelini ödeyecekler

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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Kurtulmuş, özetle şunları söyledi: “Gazze’de yaşananlarla birlikte insanlığın suç defteri açıldı. Dünyada böylesine asimetrik güç kullanımı hiçbir yerde görülmemiştir.

İNSANLIK VAHŞETİ

Aynen Auschwitz meselesine karşı çıkan, insanlık cephesinde duranlar olduğu gibi, aynen Srebrenitsa’da mazlumların safında duranlar olduğu gibi çok şükür bugün Gazze meselesinde de insanlık safında duran, sayıları çok olmasa da oldukça fazla insan vardır. İşte bu üç mesele modern çağlarda bizim gördüğümüz en büyük insanlık vahşetleridir. Nasıl Auschwitz ve Srebrenitsa için oradaki kasaplar, uluslararası insan suçları mahkemelerine çıkmış ve bunun bedelini ödemişlerse bugün Gazze’deki katliamın sorumluları da mutlaka ama mutlaka uluslararası ceza mahkemesine çıkacak, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Bu katliama sesini çıkarmayanlar da göz yumanlar da hesap vereceklerdir.”