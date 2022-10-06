İsrail'e 4 yıl sonra Büyükelçi atandı... Şakir Özkan Torunlar Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi oldu

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2022 yılı Büyükelçiler atamaları belli oldu. Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını aldıktan sonra yeni Büyükelçilere görev yerlerini tebliğ etti.

Buna göre, Şakir Özcan Torunlar Tel Aviv’e büyükelçi olarak atandı. Metin Feyzioğlu da , Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi olarak atandı.





Metin Feyzioğlu...

İran Büyükelçiliğine Hicabi Kırlangıç, Portekiz Büyükelçiliği’nde Murat Karagöz, Endonezya Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan atandı. Çağatay Erciyes Atina Büyükelçisi olurken, Sedat Önal AB, Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilcisi, Zeki Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi oldu.

