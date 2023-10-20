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İsrail Polis Şefi’nden ‘Gazze’li tehdit

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#İsrail#Gazze#Yaakov Shabtai
İsrail Polis Şefi’nden ‘Gazze’li tehdit
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 07:00

İSRAİL Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai, İsrail’de Gazze’ye destek protestolarına ‘sıfır tolerans’ gösterileceğini söyledi.

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Shabtai, savaş karşıtı göstericileri İsrail’in yaklaşık iki haftadır her gün bombaladığı kuşatma altındaki Gazze’ye göndermekle tehdit etti. Shabtai’nin yorumları salı günü İsrail polisinin TikTok kanalında yayımlanan bir videoda yer aldı.

6 GÖSTERİCİ TUTUKLANDI

İsrail medyası, polisin Hayfa’da Gazze’ye destek için düzenlenen bir gösteriyi dağıtarak altı kişiyi tutuklamasının ardından önceki gün videoyu paylaştı. “Her kim İsrail vatandaşı olmak istiyorsa, hoş geldiniz” diyen Shabtai, “Gazze ile özdeşleşmek isteyen herkese kapımız açık. Onları oraya giden otobüslere bindireceğim” ifadesini kullandı. Shabtai ayrıca herhangi bir kışkırtma olayına ‘sıfır tolerans’ gösterileceğini ve protestolara izin verilmeyeceğini belirtti. İsrail’in bir savaş durumunda olduğunu vurgulayan emniyet müdürü, “Her türlü insanın gelip bizi test etmesine izin verecek durumda değiliz” dedi. Öte yandan İsrail Polis Sözcüsü Eli Levy önceki gün ordu radyosuna yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail’de 63 kişinin ‘terörü’ destekledikleri ya da kışkırttıkları şüphesiyle tutuklandığını söylemişti. 

 

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#İsrail#Gazze#Yaakov Shabtai

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