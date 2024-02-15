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İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı

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#İsrail#Gazze#Maghazi Mülteci Kampı
İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 22:07

İsrail’in dün gece Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 15 kişi yaralandı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, dün gece saatlerinde Maghazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, Qasatneh Mahallesi’nde Rabah, Samra, Kharees, Shana ve Abed ailelerinin yaşadığı bina yerle bir edilirken, 15 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, saldırı öncesi hiçbir uyarı yapılmadığını ifade ederek, Refah’a yapılması beklenen askeri harekat nedeniyle çok sayıda ailenin söz konusu bölgeye dönmeye başladığı günlerde saldırının düzenlendiğine dikkat çekti.
Yaralılar, tedavi edilmek üzere Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 28 BİN 663’E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663’e, yaralananların sayısının ise 68 bin 395’e yükseldiği belirtildi.

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#İsrail#Gazze#Maghazi Mülteci Kampı

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