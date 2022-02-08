Isparta’ya merkez valisi

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YOĞUN kar yağışının ardından elektrik kesintileriyle gündeme gelen Isparta’ya geçici görevle merkez valisi atandı. Mevcut Vali Ömer Seymenoğlu’nun dün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Seymenoğlu, evinde karantinaya alındı. Seymenoğlu’nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat’ta etkili olan kar yağışı sonrası elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte koordinasyonun devamlılığı için Merkez Valisi Osman Kaymak’ı görevlendirdi. Merkez Valisi Kaymak, cumartesi günü Isparta’ya giderek görevine başladı.

‘GÖREVDEN ALMA DEĞİL’

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, COVID- 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. Afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak valimizin karantina süresince vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin olup görevden alma veya atama söz konusu değildir.”