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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

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#Isparta#Yolcu Otobüsü#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 14:12

Isparta'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada sürücü ve 7 yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunda meydana geldi. Sedat Ö.'nün kullandığı 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarına devrildi.

Ispartada yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü Sedat Ö. ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ispartada yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

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#Isparta#Yolcu Otobüsü#Kaza

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