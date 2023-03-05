Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunda meydana geldi. Sedat Ö.'nün kullandığı 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü Sedat Ö. ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.