Isparta'da son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli 13 Mayıs son depremler
Kandilli Rasathanesi'niden alınan son dakika verilere göre Isparta'da deprem meydana geldi. Son dakika deprem Isparta ve çevre illerde vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. AFAD son depremler listesinde ise depremin büyüklüğü yer aldı. Yaşanan son dakika Isparta depreminin ardından en son nerede deprem oldu? sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi ve Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesi...
Son dakika Kandilli depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle güncelleniyor. Kandilli son depremler verilerine akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Isparta'da yaşanan deprem Kandilli son dakika deprem listesinde 2.7 olarak kaydedildi. İşte, 13 Mayıs 2020 son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.05.13 19:26:04 37.7602 30.5758 4.7 -.- 2.7 -.- ISPARTA (ISPARTA) İlksel
2020.05.13 18:45:33 40.7740 27.5367 16.9 -.- 2.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.05.13 17:39:45 39.4818 26.2487 6.3 -.- 2.3 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.05.13 17:25:01 38.3705 39.1330 5.3 -.- 1.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.13 16:33:29 38.8408 35.8457 0.0 -.- 1.2 -.- BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2020.05.13 16:30:52 38.4803 39.2987 9.9 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.13 16:21:50 39.5403 26.1397 5.2 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.05.13 15:35:12 37.4162 26.9988 12.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.05.13 14:55:17 38.3120 38.9292 24.6 -.- 1.4 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.05.13 14:49:36 38.0215 37.8995 5.0 -.- 1.5 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2020.05.13 14:39:43 38.4247 39.2538 8.7 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.13 13:42:42 39.2783 38.5372 14.5 -.- 1.9 -.- YESILYAMAC-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2020.05.13 13:26:50 38.2943 38.7690 12.7 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.05.13 13:10:32 39.1225 27.5823 0.0 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2020.05.13 12:54:09 38.9475 43.5985 9.1 -.- 2.3 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.05.13 12:04:10 37.2173 28.2767 0.0 -.- 1.8 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2020.05.13 12:03:37 37.2497 28.2793 0.0 -.- 1.8 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2020.05.13 12:02:46 34.1097 25.6663 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.13 12:01:21 35.2832 33.4607 0.0 -.- 1.8 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2020.05.13 11:51:28 37.2388 28.2875 0.0 -.- 1.8 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2020.05.13 11:29:08 36.8943 32.4413 0.0 -.- 1.5 -.- TASKENT (KONYA) İlksel
2020.05.13 11:19:32 38.4108 39.2532 9.6 -.- 1.5 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.13 11:19:01 38.3528 38.7923 2.9 -.- 2.3 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.05.13 11:18:11 38.2935 38.7667 1.7 -.- 2.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.05.13 11:05:08 37.2363 27.9808 0.0 -.- 1.4 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.05.13 10:47:15 38.4002 39.0962 11.1 -.- 2.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.13 10:46:04 36.4995 28.6892 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.13 09:31:56 38.1057 28.2302 16.7 -.- 1.1 -.- MENDERES-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2020.05.13 09:30:46 36.8930 33.9132 22.9 -.- 2.0 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2020.05.13 06:32:49 37.4915 35.9952 7.3 -.- 1.9 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.05.13 06:21:36 38.4705 39.2890 9.6 -.- 1.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.13 05:51:24 36.1922 28.3222 54.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.13 05:19:02 36.5708 28.3848 29.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.13 04:56:08 34.0020 26.0147 9.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.13 04:24:56 39.0772 27.6770 5.0 -.- 1.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.05.13 03:02:23 36.4990 28.6038 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.13 01:53:59 33.9412 26.0648 8.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.13 01:35:16 38.3262 38.9517 23.4 -.- 1.4 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.05.13 01:32:40 37.3485 26.8032 15.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.05.13 00:59:02 35.2940 27.0930 10.8 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.13 00:53:58 37.0808 27.8708 4.7 -.- 1.3 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.05.13 00:40:27 35.9832 28.7302 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
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