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Olay, 13 AÄŸustos akÅŸamÄ± Ã‡Ã¼nÃ¼r-TOKÄ° seferini yapan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼nde meydana geldi. Ã–zel Halk OtobÃ¼sleri Kooperatifi ÅŸofÃ¶rÃ¼ SÃ¼leyman Alkaya, otobÃ¼steki bir yolcuyla tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±. KimliÄŸi belirlenemeyen yolcu, ineceÄŸi sÄ±rada ÅŸofÃ¶r Alkaya'nÄ±n yanÄ±na gelip saldÄ±rdÄ±.

Yolcunun yumruk attÄ±ÄŸÄ± ÅŸofÃ¶r Alkaya'nÄ±n da karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle ikili arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. ÅžofÃ¶r ve yolcu birbirini yumruklarken, diÄŸer yolcular araya girdi. OlayÄ±n ardÄ±ndan kavga eden yolcu otobÃ¼sten inip uzaklaÅŸtÄ±. Kavga anlarÄ± ise otobÃ¼steki gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

'Ä°STEDÄ°ÄžÄ°M ZAMAN DURACAKSIN'

Olayla ilgili gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan SÃ¼leyman Alkaya, "YaklaÅŸÄ±k 25 yolcumuz vardÄ±. HayÄ±rlar Yurdu'nun oraya geldik. VatandaÅŸÄ±n biri dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±. Ben de aÃ§tÄ±m kapÄ±yÄ± inen olmadÄ±. 'DÃ¼ÄŸmeye basan arkadaÅŸ neden inmedi' dedim. O da bana 'Ben istediÄŸim yerde ineceÄŸim. YanlÄ±ÅŸ basmÄ±ÅŸÄ±m. Ä°stediÄŸim zaman duracaksÄ±n' dedi. Ä°leride tekrar duraÄŸa geldikten sonra tekrar dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±. Ä°nerken bana 'Ã–kÃ¼z' dedi. Ben de 'Sensin Ã¶kÃ¼z' dedim. Ä°nerken tekrar dÃ¶ndÃ¼. Tam ben yÃ¼rÃ¼mek Ã¼zereyken gÄ±rtlaÄŸÄ±ma sarÄ±ldÄ±. Ben de mÃ¼dahale ettim. BoÄŸuÅŸma yaÅŸadÄ±k. Birbirimize vurduk o arada. Elinde bira ÅŸiÅŸesi varmÄ±ÅŸ sonradan fark ettim. KÄ±rÄ±lÄ±nca anladÄ±m. VatandaÅŸ bizi ayÄ±rdÄ±. Biz iÅŸimizi yapÄ±yoruz. EkmeÄŸimizi bundan kazanÄ±yoruz. Bir vatandaÅŸÄ±n bu ÅŸekilde davranmasÄ± hoÅŸ deÄŸil. Olmasa iyiydi. 34 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸi yapÄ±yorum. Ä°lk defa bÃ¶yle bir ÅŸey yaÅŸadÄ±m" dedi. SÃ¼leyman Alkaya'nÄ±n ÅŸikayetÃ§i olmamasÄ± Ã¼zerine olayla ilgili herhangi bir yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â