Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı
Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde, bulunan 8 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 552 lira ceza yazıldı.
İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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