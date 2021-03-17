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HaberlerGündem HaberleriIsparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı
GeriGündem Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı
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ISPARTA (AA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı

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Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde, bulunan 8 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 552 lira ceza yazıldı.
İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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