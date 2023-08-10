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Isparta'da kanlı tartışma! 4 kişiyi öldürüp teslim oldu

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#Isparta#Tartışma#Cinayet
Ispartada kanlı tartışma 4 kişiyi öldürüp teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 22:05

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde H.T.nin (70) tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. H.T. olaydan sonra tüfeğiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

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Olay, saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünde meydana geldi. H.T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden O.K., İ.K., A.K. ve B.D. hayatını kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden ayrılan H.T., Gelendost ilçesinde jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

ISPARTA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Olayla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında; O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak; Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur. Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur denildi. 

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ÖLENLERİN KİMLİKLERİKİ BELİRLENDİ

ISPARTA’nın Şarkikaraağaç ilçesinde H.T.nin çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin Ömer Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve Bedrettin Deniz (46) olduğu öğrenildi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. cinayet şüphelisi H.T.nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#Isparta#Tartışma#Cinayet

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