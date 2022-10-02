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Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini, çocuklarının gözü önünde vurarak öldürdü

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#Isparta#Kadın#Cinayet
Ispartada kadın cinayeti Tartıştığı eşini, çocuklarının gözü önünde vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 21:50

Isparta’da tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kocanın bulunması için çalışma başlatıldı.

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Olay, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk sahibi çift 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ı(40) silahla vurdu. Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yadigar I. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan jandarma ekipleri kaçan Sezer Işık'ı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

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#Isparta#Kadın#Cinayet

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