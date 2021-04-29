MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIsparta'da gazeteci Soner Toros koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
GeriGündem Isparta'da gazeteci Soner Toros koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Isparta'da gazeteci Soner Toros koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Isparta'da gazeteci Soner Toros koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Isparta'da gazeteci Soner Toros (41), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da yerel bir e-gazete ve internet sitesinin sahibi olan, kentte uzun yıllardır gazetecilik yapan Soner Toros, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evinde izole olan Soner Toros, rahatsızlıkları artınca kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yoğun bakıma alınan Soner Toros, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir çocuk babası, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özel kalem müdürü Dilek Toros'un eşi Soner Toros'un cenazesinin bugün Yenice Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Soner Toros'un ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını üzdü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi