Isparta'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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Kaza, Gelendost ilçesi Madenli- Bağıllı köyü yolunda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Ekrem Demirkıran'ın kullandığı 07 L 6386 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Ekrem Demirkıran olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Gülizar Demirkıran (67) ile Muharrem Uysal (60) ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.