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Isparta'da annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı

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#Isparta#Cinayet#Polis
Ispartada annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 13:10

ISPARTA'nın Edirdir ilçesinde hemşire eşi Selver Bulut'u (49) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Mustafa Bulut’un (67) oğlu C.B., mahkeme başkanına asıl mağdurun babası olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi.

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Olay, 11 Aralık 2022 günü saat 04.30 sıralarında Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa Bulut hakkında 'kadına, eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Mustafa Bulut'un, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma başlamadan önce mahkeme başkanı, sanık ile maktulün oğlu C.B.'ye, "Sanıktan şikayetçiysen seni müşteki olarak kabul edeceğim. Şikayetçi değilsen tanık olarak dinleyeceğiz. Kararını ver" dedi. C.B. de "Bu olayda asıl mağdur babamdır. O yüzden şikayetçi değilim" cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tanıklık yapması için C.B.'nin salon dışında beklemesini istedi.

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AVUKAT BULMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

İşitme sorunu olan ve duruşma salonunda söylenenleri güçlükle duyan sanık Mustafa Bulut, savunmasını avukat aracılığıyla yapmak istediğini, bu nedenle süre verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi kabul edip, duruşmanın ertelenmesine hükmetti. (DHA)

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#Isparta#Cinayet#Polis

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