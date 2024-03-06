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Isparta'da acı olay! Otomobil uçuruma uçtu; uzman çavuş hayatını kaybetti, astsubay yaralandı

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#Isparta#Fatih Kılıçarslan#Ünsal Cengiz
Ispartada acı olay Otomobil uçuruma uçtu; uzman çavuş hayatını kaybetti, astsubay yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 10:24

Isparta'da 4 metrelik çukura uçan otomobildeki Jandarma Uzman Çavuş Fatih Kılıçarslan (30) hayatını kaybetti, Jandarma Astsubay Başçavuş Ünsal Cengiz (43) yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta- Burdur kara yolunun Yakaören köyü mevkisinde meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Fatih Kılıçarslan'ın kullandığı 15 AP 307 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bulunan ve Karayolları'nın menfez için açtığı 4 metre derinlikteki çukura uçtu. Kazada, Fatih Kılıçarslan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Jandarma Astsubay Başçavuş Ünsal Cengiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı asker Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ispartada acı olay Otomobil uçuruma uçtu; uzman çavuş hayatını kaybetti, astsubay yaralandı

Fatih Kılıçaslan ile Ünsal Cengiz'in Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ispartada acı olay Otomobil uçuruma uçtu; uzman çavuş hayatını kaybetti, astsubay yaralandı

 

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#Isparta#Fatih Kılıçarslan#Ünsal Cengiz

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