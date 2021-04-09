Isparta Posta Kodu kaçtır? Isparta ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları 5 haneden oluşur ve bu kodlar dijital sayılardır. Ülkemizde bulunan her ilin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Ayrıca illerde bulunan her ilçenin posta kodu da bir diğerinden farklıdır. Isparta ilinin posta kodu ve Isparta ilindeki ilçelerin posta kodları kaçtır? Isparta ilinin posta kodu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.
Türkiye'deki posta kodlarında bulunan hanelerden ilk ikisi il plaka numarasıyla aynıdır ve kargoların illere göre kolayca ayrışmasını sağlar.
Isparta İlinin Posta Kodu Kaçtır?
Ülkemizdeki kargo teslimat ve dağıtım hizmetleri posta kodları sayesinde en hızlı ve kolay şekilde gerçekleşmektedir. Kargo dağıtımında öncelikle posta kodlarının ilk 2 hanesine bakılarak kargonun hangi ile gönderileceği belirlenir. Isparta ilinin posta kodu 32000 olarak karşımıza çıkar.
Isparta İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?
Kargo teslimat ve dağıtım işlemlerinde kargonun hangi ile gideceği belirlendikten sonra, posta kodlarında bulunan son 3 haneye bakılarak kargoların hangi ilçeye gönderileceği belirlenir. Isparta ilinde bulunan 13 ilçenin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede kargo dağıtım işlemleri ülkemizde hız kesmeden ve sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.
Aksu - 32510
Atabey - 32670
Eğirdir - 32500
Gelendost - 32900
Gönen - 32090
Isparta Merkez - 32040
Keçiborlu - 32700
Senirkent - 32610
Sütçüler - 32950
Şarkikaraağaç - 32810
Uluborlu - 32650
Yalvaç - 32430
Yenişarbademli - 32850
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