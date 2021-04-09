Isparta Posta Kodu kaçtır? Isparta ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Türkiye'deki posta kodlarında bulunan hanelerden ilk ikisi il plaka numarasıyla aynıdır ve kargoların illere göre kolayca ayrışmasını sağlar.

Isparta İlinin Posta Kodu Kaçtır?

Ülkemizdeki kargo teslimat ve dağıtım hizmetleri posta kodları sayesinde en hızlı ve kolay şekilde gerçekleşmektedir. Kargo dağıtımında öncelikle posta kodlarının ilk 2 hanesine bakılarak kargonun hangi ile gönderileceği belirlenir. Isparta ilinin posta kodu 32000 olarak karşımıza çıkar.

Isparta İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

Kargo teslimat ve dağıtım işlemlerinde kargonun hangi ile gideceği belirlendikten sonra, posta kodlarında bulunan son 3 haneye bakılarak kargoların hangi ilçeye gönderileceği belirlenir. Isparta ilinde bulunan 13 ilçenin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede kargo dağıtım işlemleri ülkemizde hız kesmeden ve sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Aksu - 32510

Atabey - 32670

Eğirdir - 32500

Gelendost - 32900

Gönen - 32090

Isparta Merkez - 32040

Keçiborlu - 32700

Senirkent - 32610

Sütçüler - 32950

Şarkikaraağaç - 32810

Uluborlu - 32650

Yalvaç - 32430

Yenişarbademli - 32850

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