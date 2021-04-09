MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIsparta Posta Kodu kaçtır? Isparta ili ve ilçelerinin Posta Kodları
GeriGündem Isparta Posta Kodu kaçtır? Isparta ili ve ilçelerinin Posta Kodları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 09.04.2021 - 03:06 | Son Güncelleme:

Isparta Posta Kodu kaçtır? Isparta ili ve ilçelerinin Posta Kodları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Isparta Posta Kodu kaçtır? Isparta ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 haneden oluşur ve bu kodlar dijital sayılardır. Ülkemizde bulunan her ilin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Ayrıca illerde bulunan her ilçenin posta kodu da bir diğerinden farklıdır. Isparta ilinin posta kodu ve Isparta ilindeki ilçelerin posta kodları kaçtır? Isparta ilinin posta kodu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Türkiye'deki posta kodlarında bulunan hanelerden ilk ikisi il plaka numarasıyla aynıdır ve kargoların illere göre kolayca ayrışmasını sağlar.

 Isparta İlinin Posta Kodu Kaçtır?

 Ülkemizdeki kargo teslimat ve dağıtım hizmetleri posta kodları sayesinde en hızlı ve kolay şekilde gerçekleşmektedir. Kargo dağıtımında öncelikle posta kodlarının ilk 2 hanesine bakılarak kargonun hangi ile gönderileceği belirlenir. Isparta ilinin posta kodu 32000 olarak karşımıza çıkar.

 Isparta İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

 Kargo teslimat ve dağıtım işlemlerinde kargonun hangi ile gideceği belirlendikten sonra, posta kodlarında bulunan son 3 haneye bakılarak kargoların hangi ilçeye gönderileceği belirlenir. Isparta ilinde bulunan 13 ilçenin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede kargo dağıtım işlemleri ülkemizde hız kesmeden ve sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

 Aksu - 32510

 Atabey - 32670

 Eğirdir - 32500

 Gelendost - 32900

 Gönen - 32090

 Isparta Merkez - 32040

 Keçiborlu - 32700

 Senirkent - 32610

 Sütçüler - 32950

 Şarkikaraağaç - 32810

 Uluborlu - 32650

 Yalvaç - 32430

 Yenişarbademli - 32850

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi