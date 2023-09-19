×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İsmet Aktürk cinayetinde azmettirici Şerafettin Dadaş yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İsmet Aktürk#Şerafettin Dadaş#Kocaeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 09:15

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, “Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek” suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs yakalandı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 Haziran 2015'te Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve 8 yıldır aranması bulunan Şerafettin Dadaş'ın izine ulaşıldı. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan firari olan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen operasyonla Alanya ilçesinde yakalandı. Dadaş, Ankara'ya getirildi.

İsmet Aktürk cinayetinde azmettirici Şerafettin Dadaş yakalandı

Açıklamada, "Milletimizin huzurunu kaçıran şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız, çökerteceğiz. Organize suç örgütlerinin inlerine gireceğiz, onlara nefes aldırmayacağız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Haberin Devamı

İsmet Aktürk cinayetinde azmettirici Şerafettin Dadaş yakalandı

İsmet Aktürk cinayetinde azmettirici Şerafettin Dadaş yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmet Aktürk#Şerafettin Dadaş#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!