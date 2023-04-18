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İsmail Demir: MİR İDA'dan ilk kez torpido atışı gerçekleştirildi

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#İsmail Demir#MİR İDA#Torpido
İsmail Demir: MİR İDAdan ilk kez torpido atışı gerçekleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 22:40

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı bir paydaşımda "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda"Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik" ifadelerini kullandı. 

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#İsmail Demir#MİR İDA#Torpido

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