İslam Zirvesi’nde Türkiye’den acil Gazze talepleri

Haberin Devamı

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil edeceği zirvede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının acilen sona erdirilmesine ve kalıcı çözüme yönelik somut adımların karara bağlanması hedefleniyor.

İSRAİL’E BASKI

Zirvede Türkiye tarafından verilecek mesajlar şöyle sıralanıyor:

- Geçen zaman Filistin halkının aleyhinedir. İsrail ve İsrail’i destekleyen ülkelere karşı baskı unsurları derhal hayata geçirilmelidir.

- Gazze’de devam eden katliam en kısa sürede durmalı ve ateşkes kalıcı nitelikte olmalıdır.

KESİNTİSİZ YARDIM

- İnsani yardımların acilen ve kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşması şarttır. Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasında yaşanan sıkıntıların azaltılması için Türkiye’nin girişimleri devam edecektir.

- İsrail ve İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermesi için uluslararası kamuoyu çaba sarf etmelidir. Türkiye, bu amaçla Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden soykırım davasına müdahil olma kararı aldı.

Haberin Devamı

- Filistin Devleti’ni daha çok ülkenin tanıması için ortak bir kampanya yürütülmelidir.

- Gazze’deki adaletsizlikler, ancak iki devletli çözümün hayata geçmesiyle kalıcı biçimde son bulabilir.

- İslam dünyası, birlik içinde hareket edebilmeli, güçlü ve kararlı bir tutum ortaya koymalıdır.

- KKTC’nin haklı davası, Batı Trakya Türklerinin, Kırım Tatarlarının ve Uygur Türklerinin durumları da Türkiye tarafından gündeme getirilecek.