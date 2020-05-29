Islak kelimesi günlük yaşantımızda en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Dolayısıyla bu kelimelerin eş anlamlarını bilerek kullanmakta fayda var. Islak kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir. Islak kelimesinin iki tane eş anlamlısı olan kelimesi vardır. Islak kelimesinin kökeni ise Türkçedir. Türkçede en çok kullandığımız kelimelerden biridir.

Islak Eş Anlamlısı

Islak Kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı sulanmıştır. Bir diğer eş anlamlı olan kelime ise yaş kelimesidir. Bu kelimeler oldukça sık kullandığımız ve ıslak kelimesi ile aynı anlama sahip olan kelimelerdir. Bu kelimeleri birbirinin yerine kullanmanızda yanlışlık yoktur.