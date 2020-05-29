MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIslak kelimesinin eş anlamlısı nedir?
GeriGündem Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Abone Olgoogle-news

Türkçemiz oldukça zengin bir dildir. Dilimize yabancı dillerden kelime geçse dahi bu kelimelerin dilimizde de anlamı vardır. Özellikle eş anlamlı kelimeler bir hayli araştırılmaktadır. Son günlerde ise arama motorları ve çeşitli platformlar üzerinden ıslak kelimesinin eş anlamlısı araştırılmaktadır. Bu kelimenin kökeni ve kaç tane eş anlamı olduğu merak edilmektedir. Peki, Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte ıslak kelimesinin eş anlamlısı ve tüm detayları.

Islak kelimesi günlük yaşantımızda en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Dolayısıyla bu kelimelerin eş anlamlarını bilerek kullanmakta fayda var. Islak kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir. Islak kelimesinin iki tane eş anlamlısı olan kelimesi vardır. Islak kelimesinin kökeni ise Türkçedir. Türkçede en çok kullandığımız kelimelerden biridir.

 Islak Eş Anlamlısı

 Islak Kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı sulanmıştır. Bir diğer eş anlamlı olan kelime ise yaş kelimesidir. Bu kelimeler oldukça sık kullandığımız ve ıslak kelimesi ile aynı anlama sahip olan kelimelerdir. Bu kelimeleri birbirinin yerine kullanmanızda yanlışlık yoktur.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle