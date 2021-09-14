İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuç ekranı: 2021 GSB kura sonuçları için merak edilen detaylar

İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı için kritik sürece girildi. GSB işçi alımı için başvuruda bulunan binlerce aday arasından kurum bünyesinde istihdam edilecek olanlar bu hafta kura yöntemiyle belirlenecek. Yapılan açıklama göre, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak

Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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İŞKUR'un ortaklığıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) çekilişinin ardından merakla araştırılan kura sonuçları, kurumun açıkladığı sayfa üzerinden erişime açılacak. Her ilde kurulan komisyon ile belirlenen kura sonuçları, asıl ve yedek liste olarak sisteme yüklenecek.

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