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İskenderun'u neden su basıyor? Deniz mi taşıyor, zemin mi sıvılaşıyor?

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#Hatay#İskenderun#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 10:40

Depremin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinin sokaklarını birçok kez su bastı. Gece yine İskenderun'dan benzer görüntüler geldi. Peki bu neden oluyor. CNN TÜRK muhabiri Alparslan Çınar, canlı yayında İskenderun'daki son durumu aktardı... 

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Hatay İskenderun'da dün gece su baskını yaşandı. İlçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Ekipler, su baskınının yaşandığı ana cadde ve ara sokaklarda tahliye çalışmalarına başladı.

"İKİ İDDİA VAR"

CNN TÜRK muhabiri Alparslan Çınar, İskenderun'daki su baskınıyla ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Atatürk Bulvarı burası. Hem İskenderun'un hem Hatay'ın farklı noktalarında benzer manzarayla karşılaştık 6 Şubat'tan bu yana... Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda bu şekilde bir su birikintisi oluştu. İki iddia var bu konuyla ilgili. Hem depremzedeler hem balıkçı barınağındaki balıkçıların iddiası ilk olarak şu. Zaman zaman deniz, dalgalar yükselir ve bu noktaya kadar denizin ulaştığı ifade ediliyor. Ancak su birikintisine bakınca oldukça fazla bir birikinti dikkati çekiyor. Bu yol boyunca devam eden bir birikintiydi ancak bu noktada kanalizasyon vasıtasıyla kapaklar açılarak birikinti tahliye edilmiş oldu.

İskenderunu neden su basıyor Deniz mi taşıyor, zemin mi sıvılaşıyor

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"İkinci iddia ise, sahile paralel binaları görüyoruz, kılavuz olarak şimdi bir binayı alacağız, en uç noktadaki 5 katlı binanın yanındaki bina arkaya doğru yatma ve çökme söz konusu. Bu da ikinci iddianın başlangıç noktası oluyor. Bulunduğumuz bu bölgede bir ani zemin çökmesi olduğu iddia ediliyor. Bu bölgelerin aslında dolgu yapılarak inşa edildiği ifade ediliyor. Peki bu su, deniz yükseldiği için mi birikinti oluştu yoksa zemin çöktüğü için mi? İşte bu sorunun cevabı ilerleyen saatler içinde uzman ekiplerin burada gerçekleştireceği incelemenin ardından cevabını bulmuş olacak."

İskenderunu neden su basıyor Deniz mi taşıyor, zemin mi sıvılaşıyor

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