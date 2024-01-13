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İskenderun'da sağanak! Caddeler yine su altında kaldı... İstinat duvarı yıkılan bina boşaltıldı

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#Hatay#İskenderun#Sağanak
İskenderunda sağanak Caddeler yine su altında kaldı... İstinat duvarı yıkılan bina boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 12:36

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, gece etkili olan sağanakla sahildeki caddeler yine su altında kaldı, iş yerlerinde baskın yaşandı. İstinat duvarı yıkılınca çökme tehlikesi yaşanan 5 katlı bina, tahliye edildi.

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​Dün gün boyu süren ve gece şiddetini arttıran sağanak, İskenderun'da hayatı olumsuz etkiledi. 6 Şubat depreminde çöken İskenderun sahili yine göle döndü.

Sabaha kadar süren yağış sonrası Çay Mahallesi, 15 Temmuz ve Atatürk Caddesi'nde diz boyu su birikti. Caddedeki onlarca iş yerini su bastı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, temizlik yaptı.

Öte yandan İsmet İnönü Mahallesi'nde aşırı yağış sırasında 5 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvar yıkılınca toprak kaydı, bina çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

 

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#Hatay#İskenderun#Sağanak

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