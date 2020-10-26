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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

İskenderun’da kaçak içki operasyonu

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İskenderun’da kaçak içki operasyonu
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 bin 40 litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte, kaçak alkollü satışı, imalatının deşifre edilmesine yönelik tespit ettiği Madenli Mahallesi üzerinde bulunan bir evde yapılan aramada, büyük bidonlar içerisine 2 bin litre fermente halde ayrıca 40 litre satışa hazır boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı toplam 2 bin 40 litre içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan D.B.U adlı şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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