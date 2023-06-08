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İskenderun'da, çalınan otomobil çadırda parçalanmış bulundu

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#Hatay#İskenderun#Otomobil
İskenderunda, çalınan otomobil çadırda parçalanmış bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 12:57

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalınan otomobil, deprem çadırında parçalanmış halde bulundu. Otomobilin parçalarının bir başka otomobile monte edildiği belirlenirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Esentepe Mahallesi Şehit Jandarma Mevlüt Küçük Caddesi’nde Cemil Ünal'a ait park halindeki 31 AIU 489 plakalı otomobil, 6 Haziran'da çalındı. Ünal’ın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, çalınan araç, Kocatepe Mahallesi 359 Sokak’ta kurulan bir deprem çadırında bulundu. Otomobilin parçalara ayrıldığı, parçaların da 363 Sokak’ta park halindeki başka bir otomobile monte edildiği saptandı.

MÜZİK AÇIP PARÇALAMIŞLAR

Polisin yaptığı incelemelerde otomobili çalan kişi veya kişilerin çadırı kamuflaj olarak kullandıkları, şüphelilerin parçalama sırasında seslerin duyulmaması için ses sistemiyle müzik açtığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, parmak izi aldı. Parçalanan otomobilden ve parçaların takıldığı diğer otomobilden deliller toplandı. Ekipler, iki araca da el koydu.

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Polis, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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#Hatay#İskenderun#Otomobil

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