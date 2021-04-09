İskenderun Posta Kodu kaçtır? İskenderun ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları, günlük hayatımız içerisinde ihtiyaç duyabileceğimiz bilgilerden biridir. Hem internet alışverişlerimizde hem de adres bilgilerini verirken karşımıza çıkar. Her ilin ve ilçenin posta kodları değişkenlik gösterir. Peki, İskenderun'un posta kodu kaçtır? İskenderun'un ilçelerinin ve mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm bilmeniz gerekenler.
Posta kodları, belirli bir adresin ya da bölgenin, elektronik tarifi olarak adlandırılır. Her şehrin plakasından hareketle bir posta kodu bulunur.
İskenderun Posta Kodu Kaçtır?
İskenderun Hatay'a bağlıdır ve Hatay'ın en büyük ikinci ilçesidir. Türkiye'nin en büyük limanlarından biri İskenderun'dadır ve deniz ticareti konusunda Türkiye için önemli bölgelerden biridir. Bu sebeple de İskenderun'un posta kodu, bir gün ihtiyaç duyabileceğiniz bir bilgidir.
İskenderun'un posta kodu 31200 olarak karşımıza çıkarak. Fakat İskenderun'a bağlı olarak bazı mahalle ve sokakların posta kodları farklıdır.
İskenderun İlçelerinin Posta Kodları
Azganlık: 31280 (İstiklal, Seyrantepe)
Bekbele: 31241 (Fatih, Gediksaray, Menderes)
Denizciler: 31215 (Akdenizi, Çamlık, Fatih, Şirinyurt)
İskenderun: 31200 (Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar, Pınarbaşı, Süleymaniye, Pirireis, Yenişehir, Kocatepe, Fatihsultanmehmet, Güzelçay, Kurtuluş, Hürriyet, Savaş)
Karayılan: 31217 (Canova, Karayılan, Siteler)
Merkezköyler: 31280 (Akarca, Arpaçiftlik, Arpaderesi, Aşkarbeyli, Bitişik, Büyükdere, Çerçikayası, Çetillik, Çınarlı, Çırtıman, Düğünyurdu, Güzelköy, Kaledibi, Kavaklıoluk, Orhangazi, Suçıkağı, Yalıkent)
Meydan: 31230 (Gürsel, İsmet İnönü, Konarlı, Mustafa Kemal, Numune)
Sanayi: 31300 (Çay, Modernevler, Muradiye, Sakarya, Yunusemre
Sarıseki: 31218 (Çağlayan, Karşıyaka, Zafer)
Tepeler: 31240
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