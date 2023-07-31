İşkencecilerin maskesi düştü

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BURSA’da inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Cengiz B. (54), geçen aralık ayında Melih Karalar (28) ve Ahmet Duran Uçar’ın (31) işlettiği oto kiralama işletmesinden araç kiraladı. Cengiz B., günü bitince aracı teslim etti. Cengiz B. ile Karalar ve Uçar arasında, araçla kaza yaptığı iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. Daha sonra Karalar ve Uçar, ellerinde bıçakla Cengiz B.’yi zorla otomobile bindirip kendi ofislerine götürdü.

MÜZİK EŞLİĞİNDE DARP ETTİLER

Karalar ve Uçar, ofislerine getirdikleri Cengiz B.’yi kulağını kesmekle tehdit edip tekme tokat dövdü. Karalar ve Uçar, Cengiz B.’nin burnunu ve gözlerini havluyla kapatıp ağzına su dökerken, Muzaffer Veyisoğlu (21) o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Müzik açarak bir süre Cengiz B.’yi döven Karalar ve Uçar, Cengiz B.’nin cebindeki 1300 lirayı da aldı. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.’ye tatlı yedirip çay ile su içiren ikili, Cengiz B.’yi tehdit etti. Evine gitmesi için Cengiz B.’ye taksi çağıran Karalar ve Uçar, ücreti de ödeyip evine gönderdi. Bindiği taksiyle polis merkezine giden Cengiz B., şüphelilerden şikâyetçi oldu. Karalar, Uçar ve Veyisoğlu tutuklandı. Şüpheliler hakkında BURSA 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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‘KÖTÜ DAVRANMADIM HELALLEŞTİK’

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hâkim karşısına çıktı. Savunmasını yapan Karalar, “Kendisine kötü davranmadım. Aramızda helalleştik. Bunun üzerine ona tatlı ve çay ikram ettim. Hatta taksi çağırıp parasını da cebine vererek öpüşerek ayrıldık. Ama o bizi gidip polise şikâyet etti. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.