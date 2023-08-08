İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı!

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Geçtiğimiz hafta Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu. Araçta bulunan kadın, zorla kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Kübra Z. kaçırıldığını, cep telefonu ve cüzdanındaki parasına el konulduğunu iddia etti. Daha sonra arabaya, kendilerini motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in binerek kendisini darbedip saçlarını kestiğini söyledi.

Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'da bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z, burada kendisine uyuşturucu madde kullandırıldığını, yine zorla bazı sözler söyletilerek cep telefonu kamerasıyla video kaydının alındığını belirtti.

Kübra Z. villada süren darbın yanı sıra 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

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GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

Polis ekiplerinin araçta ve villada yaptığı incelemede; delillerin, Kübra Z.'nin iddiaları ile uyumlu olduğu saptandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde ise şüphelilerin cep telefonlarının Bahçelievler ve Çatalca'da Kübra Z. ile aynı yerde sinyal verdiği ve bazı şüphelilerin çelişkili ifadeler verdikleri belirlendi.

Kübra Z.

Araçta saç örnekleri ele geçirilirken 2 şüphelinin cep telefonun da Kübra Z.'nin darp görüntüleri bulundu.

KÜBRA Z.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gizem Karamelek'in kıskançlık sonucu intikam almak adına azmettirmesiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Kübra Z'nin ifadesinde; zorla villaya götürüldüğünde Karamelek'in yanındaki kişilere "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiğini söylediği öğrenildi.

FENOMEN SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ: 19 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gizem Karamelek sadece yarışmacı veya sosyal medya fenomeni değildi. Karamelek’in 19 suç kaydı olduğu öğrenilirken Barış Boyun suç çetesinin de üyesi olduğu ortaya çıktı. Karamelik’in çetenin yöneticilerinden birinin sevgilisi de olduğu belirlendi.

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Araçta yakalanan 2 şüphelinin yanı sıra Karamelek ve 2 şüpheli de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin Barış Boyun Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu saptandı.

Gizem Karamelek, ise kendilerine iftira atıldığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Tüm şüpheliler "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Suç Örgütü'ne Üye Olmak, Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Nitelikli Cinsel Saldırı, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak, Kasten Yaralama" suçlarından sevk edildikleri 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne yerleştirdi.

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ESKİ SEVGİLİSNE DE DEHŞETİ YAŞATMIŞ

Gizem Karamelik’in eski sevgilisini dövdürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Genç adam kapalı bir odada karşısındaki kişi tarafından defalarca darp ediliyor.