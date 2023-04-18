İskelesi çöken restorana iPhone 13 davası

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İstanbul Arnavutköy Caddesi’ndeki Danış Restaurant’ın kaçak iskelesi 23 Aralık 2022 akşamı çöktü, müşteriler de denize düştü. İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Buğra K. de restoranda denize düşenlerden biriydi. Denize düştüğünde başta iPhone 13 marka cep telefonu olmak üzere bazı eşyaları kayboldu. Buğra K. olayda yaralandığına dair rapor alarak mekândan şikâyetçi oldu.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Buğra K. cep telefonu ücreti olan 28 bin 427 TL’nin karşılanması için de restoran işletmecilerine icra takibi başlattı. Ancak işletme itiraz ettiği için icra kararı durduruldu. Buğra K. de bunun üzerine avukatı aracılığıyla dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı: “Müvekkil denize düştüğü sırada 28 bin 427 lira olan iPhone 13 marka 128 GB cep telefonunu, 600 liralık doğal taş bilekliğini, 1500 liralık ayakkabısının tek eşini ve kulaklığını kaybetmiş, 1200 liralık montu ve gömleği zarar görmüştür. Şu an müvekkilin en acil eşyası cep telefonudur. İşletmenin haksız ve hukuka aykırı olan 28 bin 427 liralık borca itirazının iptali ile takibin devamına ve yüzde 20 icra inkâr tazminatına hükmedilmesini istiyoruz.”